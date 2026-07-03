Fransa tarihinin en sıcak haziranını yaşadı

Dünya, yüksek sıcaklıklarla savaşıyor...

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, Fransa'da haziran ayında kaydedilen ortalama sıcaklığın 22,7 derece olduğunu açıkladı.

ÜLKE TARİHİNİN EN SICAK HAZİRAN AYI

Bu değerin mevsim normallerinin 3,8 derece üstünde olduğunu bildiren Meteo-France, 2003 Haziran sıcaklık rekorunun kırıldığını ve ülke tarihinin en sıcak haziranının yaşandığını duyurdu.

Fransa Sağlık Bakanlığı, hazirandaki sıcak hava dalgasında 2 bini aşkın fazla ölüm kaydedildiğini bildirmişti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Haziranda Fransa'yı yaklaşık iki hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası; ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiş, Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti.