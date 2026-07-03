Fransa tarihinin en sıcak haziranını yaşadı
Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa, tarihinin en sıcak haziranını yaşadı.
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Dünya, yüksek sıcaklıklarla savaşıyor...
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, Fransa'da haziran ayında kaydedilen ortalama sıcaklığın 22,7 derece olduğunu açıkladı.
ÜLKE TARİHİNİN EN SICAK HAZİRAN AYI
Bu değerin mevsim normallerinin 3,8 derece üstünde olduğunu bildiren Meteo-France, 2003 Haziran sıcaklık rekorunun kırıldığını ve ülke tarihinin en sıcak haziranının yaşandığını duyurdu.
Fransa Sağlık Bakanlığı, hazirandaki sıcak hava dalgasında 2 bini aşkın fazla ölüm kaydedildiğini bildirmişti.
ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Haziranda Fransa'yı yaklaşık iki hafta boyunca etkisi altına alan sıcak hava dalgası; ulaşımdan sağlığa, eğitimden üretime birçok alanda hayatı olumsuz etkilemiş, Paris'te 26 Haziran'da yalnızca bir günde 109 kişi sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)