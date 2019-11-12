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Fransa: Türkiye'nin terörist iade edeceği bilgimiz yok

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Türkiye'nin Fransa'ya DEAŞ'lı teröristleri iade edeceğine ilişkin bilgisi olmadığını söyledi.

AA | 12.11.2019 - 07:14..
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Fransa: Türkiye'nin terörist iade edeceği bilgimiz yok

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, France Inter radyosunda yaptığı açıklamada, Türkiye'den sınır dışı edilerek Fransa'ya gönderilecek DEAŞ'lı teröristlere ilişkin açıklamada bulundu.

"VAHŞİ ŞEKİLDE DÖNMELERİNİ İSTEMİYORUZ"

Fransa ile Türkiye arasında teröristlerin sınır dışı edilmesine ilişkin bir anlaşma yapıldığını belirten Parly, "Şu an için Türkiye'den (Fransız) teröristlerin iade edileceğine ilişkin bir bilgim yok. Teröristlerin vahşi şekilde geri dönmelerini istemediğimiz için bu anlaşmayı yaptık." dedi.

Fransa: Türkiye'nin terörist iade edeceği bilgimiz yok

11 FRANSIZ DEAŞ'LI İADE EDİLECEK

Fransız basınında çıkan haberlerde, Türkiye'nin Fransa'ya 11 Fransız DEAŞ'lı teröristi iade edeceği belirtildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bugün yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda bugün yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandığını belirtmişti.

Fransa: Türkiye'nin terörist iade edeceği bilgimiz yok

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