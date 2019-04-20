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Fransa ve İngiltere'de aynı anda eylemler devam ediyor

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemleri sürerken İngiltere'de de çevrecilerin eylemleri başladı. İki ülkede de çok sayıda gözaltı var.

Haber Merkezi | 20.04.2019 - 12:18..
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Fransa ve İngiltere'de aynı anda eylemler devam ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aldığı kararlara karşı ayaklanan eylemciler, 5 aydır sokaklarda.

FRANSA'DA BİTMEYEN EYLEMLER...

Paris'i ve ülkenin diğer şehirlerini savaş alanına çeviren Sarı Yelekliler, eylemleri devam ettirmekte kararlı.

Belçika ve Almanya'ya sıçrayan eylemler bastırıldı.

Fransa ve İngiltere'de aynı anda eylemler devam ediyor

İNGİLİZ SOKAKLARDA

Son günlerde İngiltere'de de hareketlilik başladı.

Çevrecilerin başlattığı eylemlere katılanlar Sarı Yelekler giymeye başladı.

İngiliz polisini alarma geçiren eylemciler, yavaş yavaş ülkenin diğer noktalarına da eylemleri yayıyor.

Fransa ve İngiltere'de aynı anda eylemler devam ediyor

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Çıkan olaylara sert bir şekilde müdahale eden İngiliz polisi, 700'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

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AB SESSİZ

Avrupa Birliği'nden gösterilerle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Fransa ve İngiltere'de aynı anda eylemler devam ediyor

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