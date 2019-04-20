Fransa ve İngiltere'de aynı anda eylemler devam ediyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un aldığı kararlara karşı ayaklanan eylemciler, 5 aydır sokaklarda.
FRANSA'DA BİTMEYEN EYLEMLER...
Paris'i ve ülkenin diğer şehirlerini savaş alanına çeviren Sarı Yelekliler, eylemleri devam ettirmekte kararlı.
Belçika ve Almanya'ya sıçrayan eylemler bastırıldı.
İNGİLİZ SOKAKLARDA
Son günlerde İngiltere'de de hareketlilik başladı.
Çevrecilerin başlattığı eylemlere katılanlar Sarı Yelekler giymeye başladı.
İngiliz polisini alarma geçiren eylemciler, yavaş yavaş ülkenin diğer noktalarına da eylemleri yayıyor.
GÖZALTI SAYISI ARTIYOR
Çıkan olaylara sert bir şekilde müdahale eden İngiliz polisi, 700'den fazla kişiyi gözaltına aldı.
Londra'da iklim protestosunda gözaltılar sürüyor VİDEO
AB SESSİZ
Avrupa Birliği'nden gösterilerle ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.