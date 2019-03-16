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Fransa yine savaş alanına döndü

Fransa'da Sarı Yelekliler'in protestosu sürüyor. Paris'in o çok ünlü sokaklarındaki lüks dükkanların vitrinleri yıkıldı, dükkanlar yağmalandı.

Haber Merkezi | 16.03.2019 - 15:15..
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Fransa yine savaş alanına döndü

Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden sokaklara çıktı. Sarı Yelekliler gösterilerin 18'inci haftasında da arbede yaşandı. Gösterilerin şiddetinin her geçen gün biraz daha azalacağı düşünülürken, durum pek de o şekilde olmadı.

Fransa yine savaş alanına döndü

FRANSIZ POLİSİ SARI YELEKLİLERİ DURDURAMADI

Fransa'daki benzin fiyatlarındaki artış ve hayat pahalılığını protesto eden Sarı Yelekliler, Zafer Takı'nın önünde toplandı. Polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Fransız polisi, biber gazı ve tomalarla ile müdahale etmek istedi, ancak Sarı Yeleklileri durduramadı.

Fransa yine savaş alanına döndü

DÜKKANLARI YAKIP YIKTILAR

Protestocular, Champ- Elysees sokaklarında bulunan ünlü ve pahalı mağazaların vitrinlerini yıktı, hatta vitrinlerini yıkmakla da kalmadı, dükkanları yağmaladı. Mağazada bulunan mallar ise sokaklara saçıldı.

Fransa yine savaş alanına döndü İZLE

Fransa yine savaş alanına döndü

FRANSIZ POLİSİNİN SAYISI ARTIRILDI

Paris genelinde önceki haftalara nazaran daha çok polisin görev aldığı da gelen bilgiler arasında. Yetkililer, 18 haftadır devam eden gösterilerde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 binden fazla ise yaralı olduğu açıkladı. Bu arada Paris temsilcisi olan ve olay yerinde bulunan Russian Today gazetecilerinden birinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.

2 BİN KİŞİYE HAPİS CEZASI

Fransız hükümetinin verilerine göre bugüne kadar 8 bin 400 kişi gözaltınıa alınırken 2 bin kişi de hapis cezasına çaptırıldı.

Fransa yine savaş alanına döndü

FRANSA'DA TANSİYON YÜKSEK

Ayrıca protestocular Paris sokaklarında ellerinde testerelerle rahat bir şekilde dolaşıyor. Polis müdahale etse de Fransa'da şu anda tansiyon oldukça yüksek.

Fransa yine savaş alanına döndü

Fransa yine savaş alanına döndü

Fransa yine savaş alanına döndü

Fransa yine savaş alanına döndü

Fransa yine savaş alanına döndü

Fransa yine savaş alanına döndü

Fransa yine savaş alanına döndü

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