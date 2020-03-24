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Fransa'da 1 aylık bebek koronavirüse yakalandı

Karantina sürecinde bulunan Fransa'da bir aylık bebeğe koronavirüs teşhisi konuldu. Lyon kentindeki kadın ve çocuk hastalıkları hastanesine getirilen bebek teşhisin ardından tedavi altına alındı.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 08:48..
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Dünyada 16 bin 558 kişinin ölümüyle sonuçlanan koronavirüs salgını 1 aylık bebekte görüldü.

Fransa'nın Lyon kentinde karantina altına alınan, ateş ve ishal belirtileri olan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

1 aylık bebeğin hastanede gözetim altında tutulduğu aktarıldı.

860 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Fransa'da koronavirüse yakalanıp hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 860 olarak açıklandı. En çok can kaybının yaşandığı ülkeler arasında görülen bölgede, 80 yaş ve üzeri hastaların en az yüzde 14'ü hayatını kaybetti.

Fransa'da 1 aylık bebek koronavirüse yakalandı

GÜNLÜK 5 BİN KİŞİYE TEST YAPILIYOR

2 bin 82 kişi yoğun bakımda tutulurken, Fransa Sağlık Bakanlığı günlük ortalama 5 bin kişiye test yapılıyor.

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