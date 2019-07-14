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Fransa'da 14 Temmuz kutlamaları

Fransa'nın başkenti Paris'te 14 Temmuz 'Bastille Günü' kutlandı. Kutlamalar sırasında flyboard ile yapılan şov dikkat çekti.

Haber Merkezi | 14.07.2019 - 12:57..
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Fransa'da 14 Temmuz kutlamaları

14 Temmuz 'Bastille Günü' geçit töreni bugün düzenlenen çeşitli etkinliklerle gerçekleşti.

Bu törende ise ilginç bir an yaşandı.

FLYBOARD İLE ŞOV

Eski jetski şampiyonu ve flyboard geliştiricisi Franky Zapata, 'Bastille Günü' geçit töreninde bir şov yaptı.

Fransa'da 14 Temmuz kutlamaları

Fransa'da 14 Temmuz kutlamaları VİDEO

UZAYA TAHSİS EDİLMİŞ ASKERİ KOMUTANLIK OLUŞTURULACAK

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, bu özel günde Fransız Silahlı Kuvvetlerini de Elysee Sarayı'nda ağırladı. Fransız Cumhurbaşkanı ayrıca uzaya tahsis edilmiş bir askeri komutanlığın oluşturulacağının da altını çizdi.

Fransa'da 14 Temmuz kutlamaları

Fransa'da 14 Temmuz kutlamaları

Fransa'da 14 Temmuz kutlamaları

Fransa'da 14 Temmuz kutlamaları

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