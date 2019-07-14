14 Temmuz 'Bastille Günü' geçit töreni bugün düzenlenen çeşitli etkinliklerle gerçekleşti.

Bu törende ise ilginç bir an yaşandı.

FLYBOARD İLE ŞOV

Eski jetski şampiyonu ve flyboard geliştiricisi Franky Zapata, 'Bastille Günü' geçit töreninde bir şov yaptı.

Fransa'da 14 Temmuz kutlamaları VİDEO



UZAYA TAHSİS EDİLMİŞ ASKERİ KOMUTANLIK OLUŞTURULACAK

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, bu özel günde Fransız Silahlı Kuvvetlerini de Elysee Sarayı'nda ağırladı. Fransız Cumhurbaşkanı ayrıca uzaya tahsis edilmiş bir askeri komutanlığın oluşturulacağının da altını çizdi.