Fransa'da 17 milyon kişi ölüm tehlikesinde

Fransa Bilim Konseyi koronavirüs salgınına yönelik yapılan araştırmaların sonucunu paylaştı.

Fransa'da 67 milyonluk nüfusun 17 milyonunun koronavirüs nedeniyle ölüm riski taşıdığını açıklayan Fransa Bilim Konseyi, ileri yaş ve hastalıkların ölüm riskini arttırdığını bildirdi.

Riski arttıran hastalıklar arasında hipertansiyon, diyabet ve viral hassasiyetin yanı sıra obezite ve sigara tüketiminin de olduğu aktarıldı.

RİSK ALTINDAKİLER İÇİN KESİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNERİLDİ

Konsey, riskli ve hassas duruma sahip vatandaşlar için katı ve kesin sokağa çıkma yasağı uygulanmasının hayati önem taşıdığını dile getirdi.

FRANSA EN FAZLA CAN KAYBI YAŞANAN 4'ÜNCÜ ÜLKE

Öte yandan dünyada koron virüse bağlı ölümlerin en çok yaşandığı ülkeler arasında 4'üncü sırada yer alan Fransa'da 10 bin 869 kişi hayatını kaybederken toplam vaka sayısı 112 bin 950 olarak açıklandı.



