taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5528
Euro
7.0216
Altın
1498.96
Borsa
85795.79
Gram Altın
315.831
Bitcoin
39364.14

Fransa'da 600 doktordan suç duyurusu

Fransa'da koronavirüs salgının yol açtığı krizin yönetiminde "devlet yalanı" söyledikleri iddiasıyla Başbakan Edouard Philippe ve eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

REUTERS | 21.03.2020 - 17:19..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Fransız basınında yer alan haberlere göre 600 doktor, salgının yol açtığı krizin yönetiminde ‘devlet yalanı’ söyledikleri gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında Paris'teki Adalet Divanı'na suç duyurusunda bulundu.

Doktorlar, Philippe ve görevinden geçen ay istifa eden Buzyn'i salgın ile ilgili tehlikeyi bildikleri halde, zamanında gerekli önlem almamakla suçladı.

Fransa'da 600 doktordan suç duyurusu

DOKTORLARIN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Doktorların avukatı Fabrice Di Vizio, gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin, Fransızlardan gizlediği bilgilerin ortaya çıkarılması için soruşturmanın açılması gerektiğini söyledi.

Fransa'da 600 doktordan suç duyurusu

100 BİN YAŞLI ÖLEBİLİR UYARISI

Diğer yandan, huzur ve yaşlı bakım evlerinde görev yapan sağlık personeli, Sağlık Bakanı Olivier Veran'a gönderdiği mektupta, buralarda kalan kişilerin yaş ortalamasının 85 olduğunu ve birçoğunun kronik hastalığı bulunduğunu belirterek, maske yetersizliği nedeniyle 100 bin yaşlının hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Fransa'da 600 doktordan suç duyurusu

SAĞLIK GÖREVLİLERİ YETERSİZLİKTEN ŞİKAYETÇİ

Son günlerde, salgınla mücadele eden ve virüs tespit edilen kişilere tedavi uygulayan doktor ve hemşirelerin maskelerin yetersizliğinden şikayetçi olduğu belirtilmişti.

Fransa'da 600 doktordan suç duyurusu

İlginizi Çekebilir
KKTC'ye 72 milyon liralık fınansal kaynak gönderildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüsle mücadele kapsamında, KKTC'ye 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildiğini açıkladı.
Belgrad Ormanı'nda yasağa rağmen mangala devam
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yasağına rağmen Belgrad Ormanı'na gelenler, mangal yaktı.
Evde kal çağrılarına rağmen İstanbullular sahillere koştu
Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında yetkililerin sokağa çıkmama yönünde uyarılarına aldırış etmeyenler sahillere akın etti. Sahil yollarında trafik yoğunluğu yaşandı.
Teknoparklarda iki ay kira alınmayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Teknopark yönetici şirketlerine, restoran ve kafe gibi ticari işletmelerden 2 ay boyunca kira almamaları hususunda talimat gönderdik" açıklamasını yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar
Bulgaristan korona yardımı için Türkiye'ye minnettar
242
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı uyardı
702
İtalya, 3200 korona ölümünün incelendiği rapor yayınladı
İtalya, 3200 korona ölümünün incelendiği rapor yayınladı
55
Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu
Koronavirüs uyarılarına rağmen Belgrad Ormanı doldu
350
Çin Kızılhaç Başkanı İtalya'yı azarladı
Çin Kızılhaç Başkanı İtalya'yı azarladı
229
Berber ve kuaförler kapanıyor
Berber ve kuaförler kapanıyor
253
Uzmanlık eğitimindeki hekimlere görev verilebilecek
Uzmanlık eğitimindeki hekimlere görev verilebilecek
112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir