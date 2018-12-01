Fransa'da protestoların şiddeti arttı

Fransa'da başta Paris olmak üzere diğer birçok kentte akaryakıt zamları protestosu düzenleniyor.

Son edinilen gelişmelerde Paris'teki Champs-Elysees Caddesi çevresinde toplanan ve şiddet olayları başlatan "sarı yeleklilere" polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.

EYLEMLER TÜM FRANSA'YA YAYILMAK ÜZERE

İki haftadır hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemcilerin protestoları tüm Fransa'ya yayıldı.

Eylemciler, Paris'in caddelerinde çok sayıda araç ve çöp bidonlarını ateşe verirken, polislere taş ve şişe fırlattı. Paris sokaklarında ayrıca sık aralıklarla ses bombaları patladı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, yaptığı açıklamada, Paris'teki gösteriye yaklaşık 5 bin 500 eylemcinin katıldığını belirterek, polislerin şiddete maruz kaldığını savundu.

Gösterideki şiddet olaylarını kınadığını ifade eden Philippe, gelişmeleri yakından takip ettiğini duyurdu.

158 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris'teki gösterilerde 158 kişi gözaltına alındı, 11'i polis 65 kişi yaralandı.

ESNAFA BÜYÜK DARBE

Champs-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirirken, protesto nedeniyle çevredeki çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı ve metro seferleri durduruldu. Paris'teki gösterilerde güvenliği sağlamak için yaklaşık 5 bin polis görev yapıyor.

Diğer yandan Fransa'nın birçok kentinde gerçekleştirilen gösterilerde cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenlendi.

FRANSA'NIN %84'Ü DESTEKLİYOR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bir süredir, göreve geldiği günden bu yana yürüttüğü reformların ülkedeki zenginleri daha da zengin ettiği, orta ve alt gelirli insanların ise yaşamlarını zorlaştırdığı yönünde eleştiriliyor.

Fransa'da yapılan ankete göre, Fransızların yüzde 84'ü "sarı yeleklileri" destekliyor.

PROTESTOCULARIN ÇOĞU ORTA GELİRLİ KİŞİLER

Bir süre daha devam etmesi beklenen gösterilerde, şu ana kadar Paris'in ünlü caddelerindeki birçok iş yeri hasar gördü, ülke genelinde çok sayıda akaryakıt deposunun giriş ve çıkışları tutuldu, cadde ve yollarda blokaj eylemi düzenlendi.

Eylemler nedeniyle 24 Kasım'da Eyfel Kulesi ziyarete kapatılırken, polisin eylemcilere sert müdahalesi dikkati çekti.

Ülke genelinde yüz binlerce kişinin katıldığı protestolarda çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9 kişi hapis cezasına çarptırıldı.

Fransa'da son bir yılda motorin fiyatları yüzde 20'den fazla artış gösterdi.