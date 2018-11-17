Fransa'da hükümetin akaryakıt zammı vatandaşların büyük tepkilerine enden oluyor. Özellikle sene başında yapılan zammın üzerine eklenen yüzde 23'lük yeşil vergi Fransızların sabrını taşırdı.

Gelinen son noktada ülkenin hemen her yerinde büyük protestolar, eylemler yapılıyor.

DEV PROTESTO

Ülkenin hemen her yerinde bugün itibarıyla başlatılan protestolar ülkede hayatın durmasına neden oldu.

Fransa'da akaryakıt zammına dev protesto VİDEO

Hükümetin vergi politikaları karşısında sosyal öfkenin arttığı Fransa’da öfkeli otomobil kullanıcıları Macron'un dizel akaryakıtlardan yüzde 23, benzinden de yüzde 15 oranında ‘yeşil vergi’ adı altında yeni ek vergiler almaya hazırlanan hükümeti protesto ediyor.





SARI YELEK SEMBOLÜ

Araçta bulundurulması zorunlu olan sarı yeleklerini eylemlerinin sembolü haline getiren otomobil kullanıcıları, yeleklerini ön cama yerleştirerek tepkilerini dile getiriyor.

Ülke genelinde yüzlerce farklı noktada noktada yapılan eylemlerde 700’den fazla yol ve otoyol kapatılırken, benzin istasyonları ve alışveriş merkezlerini de bloke ediliyor.





BİR KİŞİ ÖLDÜ

Fransa'da hükümetin akaryakıt fiyatlarına getirdiği ek vergileri tepkiyle karşılayan ve sosyal medya üzerinden 'Sarı Yelekliler' adı altında örgütlenen eylemcilerden biri, arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Fransız İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülkenin güneydoğusunda bulunan Savoie bölgesinde, 50 yaşındaki bir kadın göstericinin bir arabanın çarpması sonunu hayatını kaybettiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI ŞAŞKIN

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise ülkede alışıldık bir şekilde eylemleri düzenleyen bir sendikanın olmadığını ve valiliklere izin için çok az sayıda başvurulduğunu söyledi. Bakan bunun da güvenlik kaygılarını artırdığını aktardı.

Öte yandan valiliklerden yapılan açıklamada taşkınlık yapılmaması ve vatandaşlardan güvenlik araçları ve ambülanslara engel olunmaması istendi. Bu tarz bir engellemelere karışanlar hakkında yasal süreç başlatılacağı aktarıldı.

YENİ ZAMLAR YOLDA

Fransa’da hükümeti gelen tepkilere rağmen zamlardan vazgeçmezken, 2018’in başında dizelde yapılan yüzde 10 vergi artışının ardından 2019’da da vergilerin yeniden artırılacağını açıkladı.

Ocak ayından itibaren Dizel 6,5, benzin 3 cent artacak.