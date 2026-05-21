Fransa’da anaokulunda cinsel istismar skandalı: 16 gözaltı

Fransa’da, özellikle anaokulları ve ilkokullarda, cinsel istismar skandalı giderek büyüyor.

Geçtiğimiz aylarda Paris’te okullarda eğitim gören çocukların istismara uğradığına ilişkin ailelerden ve öğretmenlerden ihbarlar gelmeye başladı.

ÇOCUK İSTİSMARI İHBARI GELMEYE BAŞLADI

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, bölgeden gelen çocuk istismarı ihbarları sonrası harekete geçti.

Beccuau, geçtiğimiz pazar günü 84 kreş, 20 ilkokul ve 10 okul sonrası bakım merkezine yönelik soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLER, TECAVÜZ VE CİNSEL SALDIRI SUÇLAMALARIYLA KARŞI KARŞIYA

Soruşturma kapsamında, polis çocuk istismarına bulaştığı tespit edilen 7. bölgedeki bir anaokuluyla bağlantılı 16 kişiyi gözaltına aldı.

Savcılık, gözaltına alınan şüphelilerin küçük yaştaki çocuklara karşı 'tecavüz', 'cinsel saldırı' ve 'şiddet' de dahil olmak üzere çeşitli suçlamalarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

GİZLİ KAMERA İLE ÇOCUKLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ KAYDETTİLER

Gözaltına alınanların birçoğunun, çok sayıda istismar vakası bildirilmesinin ve gizli kamera kullanılarak çekilen görüntülerin yayınlanmasının ardından daha önce işlerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Veliler, teneffüs sırasında veya okuldan alınmadan önce sınıf dışında çocuklardan sorumlu olan gözetmenlerin öğrencilere kötü muamelede bulunduğunu ve çocukları istismar ettiğini belirtti.

31 ÇOCUK BAKIM ÇALIŞANI CİNSEL ŞİDDET ŞÜPHESİYLE GÖREVDEN ALINDI

Paris Başsavcısı Laure Beccuau, göreve yeni başlayacak olan Paris Belediye Başkanı Emmanuel Gregoire’nin çocuk istismarı skandalını mutlak öncelik olarak ele alacağına söz verdiğini söylemişti.

Emmanuel Gregoire, nisan ayı başlarında yaptığı açıklamada, 2026 başından bu yana 78 çocuk bakım çalışanının işten uzaklaştırıldığını, bunlardan 31'inin cinsel şiddet şüphesiyle görevden alındığını ifade etmişti.

2025 yılında ise 16'sı cinsel şiddet şüphesiyle olmak üzere 30 çocuk bakım çalışanı görevden uzaklaştırılmıştı.