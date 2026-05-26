Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

Küresel ısınma tüm dünyada etkilerini hissettirmeye devam ediyor.

Avrupa kıtası yıllar boyunca yağışlarıyla ve iyi iklimiyle bilinmesine karşın, artık sıcak hava dalgaları Avrupa için tehdit haline geldi.

SERİNLEMEK İÇİN GİRDİKLERİ SUDA BOĞULDULAR

Fransa genelinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle çok sayıda boğulma vakası ve sağlık sorunu yaşandı.

Fransa Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon, 2 kişinin sıcak havada yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de serinlemek için girdikleri suda boğulduğunu açıkladı.

ÖNLEM ÇAĞRILARI GELDİ

Hükümet yetkilileri, spor etkinlikleri sırasında insanların korunması için yerel yönetimlere önlem alma talimatı verdi.

SICAKLIKLAR YÜZÜNDEN TURUNCU ALARM GELDİ

Hava durumu kurumu Meteo France ise aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin ‘turuncuya’ yükseltildiğini açıkladı.