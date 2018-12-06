Fransa'da eylemcilere asker müdahale edecek

Fransa'da, 17 Kasım tarihinden bu yana göstericiler özellikle, hafta sonları olmak üzere Paris merkezli eylemler gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz cumartesi ve pazar günleri şiddet eylemlerinin arttığı Paris'te, hükümet uzlaşı için adımlarını attı ancak "Sarı Yelekliler" bu durumdan memnun değil.

Özellikle, diğer kentlerde meydana gelen öğrenci eylemleri ile birlikte cumartesi günü dev bir gösteri bekleniyor.

EN BÜYÜK EYLEM

Macron'dan istifa bekleyen ve hükümetin adımına karşılık "Ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyoruz" diyen "Sarı Yelekliler" eylemleri bırakmayacağını açıklayarak cumartesi günü için dev miting çağrısı yapmıştı.

Fransa'da göstericilerin üzerlerine plastik mermi ateşlendi VİDEO

Şiddetsiz bir eylem planlayan "Sarı Yelekliler"in gösterisi karşısında, hükümet adına askeri hazırlığın kapıda olduğu söylentisi yayılıyor. Özellikle haftalardır sokakları yakıp yıkan öğrenci ve "Sarı Yelekliler" karşısında OHAL'in sona ermesiyle kışlaya dönen askerlerin yeniden çıkartılması gündemde.

KAN AKACAK KORKUSU

Hükümetin vergi erteleme ve zam iptali konusunda attığı adımlara karşılık sert mesajlarını vermeye devam eden "Sarı Yelekliler"in eylem hazırlığı, hem hükümet hem de halk açısından korkuyla karşılanıyor. Bu korku karşısında da askerin yeniden sokağa çıkma konusunda adım atması durumu kuvvetleniyor.

Fransa'da, en son 13 Kasım 2015 tarihinde, 130 kişinin öldüğü terör saldırısı sonrasında çıkartılan OHAL kapsamında askerler 2 yıl boyunca sokaklarda ağır silahlar ile nöbet tutmuştu.