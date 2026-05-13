Fransa'da bir gemide norovirüs şüphesiyle bin 700 kişi karantinaya alındı

Dünya son dönemde yeni salgın riskleri ile karşı karşıya...

Hantavirüs nedeniyle yaşanan gerilim Dünya Sağlık Örgütü'nü harekete geçirirken son olarak norovirüs salgını patlak verdi.

Fransa’nın Bordeaux kentinde limana yanaşan bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesiyle bağlantılı gastroenterit vakalarının görülmesi üzerine geniş çaplı karantina uygulaması başlatıldı.

BİN 700 YOLCU KARANTİNA ALTINA ALINDI

Gemide bir yolcunun hayatını kaybetmesi ve onlarca kişide semptom tespit edilmesi sonrası bin 700’ü aşkın yolcu ve mürettebatın gemiden çıkışına izin verilmedi.

AFP’den aktarılan bilgilere göre, Ambassador Cruise Line şirketine ait gemide, çoğunluğu İngiliz ve İrlandalı bin 233 yolcu ile 514 mürettebat bulunuyor.

BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Açıklamada, 90 yaşındaki bir yolcunun yaşamını yitirdiği belirtilirken yaklaşık 50 kişide, şiddetli mide-bağırsak enfeksiyonu belirtileri tespit edildiği ifade edildi.

Sağlık ekipleri, vakaların norovirüs kaynaklı olup olmadığını netleştirmek için gemide detaylı incelemeler yürütüyor.

KAPALI ALANLARDA YAYILMA RİSKİ DAHA YÜKSEK

Sağlık uzmanları, kruvaziyer gibi kapalı ve kalabalık ortamlarda virüsün çok kısa sürede geniş kitlelere bulaşabildiğini vurguluyor.

Bu nedenle gemide ortaya çıkan vakalar, olası salgın riskine karşı dikkatle takip ediliyor.

ÜLKEDE 5 KİŞİ HANTAVİRÜS NEDENİYLE KARANTİNA ALTINDA

Fransa’da MV Hondius gemisinden tahliye edilen 5 kişi ile hantavirüslü bir yolcuyla aynı uçakta seyahat eden 8 kişinin karantinada tutulduğu bildirildi.

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından hantavirüs ile ilgili ülkedeki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Dün MV Hondius gemisinden tahliye edilen 5 kişinin Paris’teki Bichat Hastanesi'nde sıkı bir karantina altında tutulduğunu belirten Lecornu, bu kişilerden birinin testinin pozitif çıktığını, kalan 4 kişide ise henüz bir semptom gözlemlenmediğini duyurdu.