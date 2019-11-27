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Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Paris'e traktörleriyle gelen binlerce çiftçi, Cumhurbaşkanı Macron'un tarımdaki sert tedbirlerine karşı eylem düzenledi.

AA | 27.11.2019 - 14:34..
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Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerci çiftçi, ülkenin tarım politikasına karşı toplandı.

Çiftçilerin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşme talebi de protesto gösterisinin nedenleri arasında yer alıyor.

Öte yandan dün de Almanya Başbakanı Merkel'in tarım politikasını protesto etmek isteyen binlerce çiftçi, traktörleriyle Berlin'de eylem yapmıştı.

TRAKTÖRLER TRAFİĞİ KİLİTLEDİ

Çiftçiler, Paris'te yolları traktörleriyle araç trafiğine kapattı. Paris çevre yolu ve kente uzanan otoyollarda, 350 kilometre uzunluğunda araç kuyrukları oluştu.

Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Almanya'da çiftçiler trafiği kilitledi

Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

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