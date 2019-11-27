Fransa'da çiftçiler tarım politikasını protesto etti

Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri Ahmed İsa Avad, baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'nda ortak basın toplantısı düzenledi

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ABD'de Şükran Günü yoğunluğu

Şükran Günü'nde bu sene de diğer senelerde olduğu gibi hava ve kara yolunda yoğunluk yaşandı.