Fransa'da devlet hastanelerinde grev var

Aylar boyunca Sarı Yeleklilerin eylemleriyle mücadele veren Fransa, şimdi de sağlık çalışanlarının greviyle karşı karşıya.

Haziran ayında fitili ateşlenen grevler bugünlerde 478 devlet hastanesinin 216'sına yayılmış durumda.

GREVCİLERİN TALEPLERİ

Maaşlarına 300 euro zam isteyen sağlık çalışanlarının ikinci talebi ise hastanelerdeki yatak kapasitesinin düşürülmesi oldu.

Çalışma şartlarının da kötü olduğunu savunan sağlık çalışanları, en az 10 bin kişinin daha işe alınması gerektiğini savunuyor.

1 HEMŞİRE 20 HASTAYLA İLGİLENMEK ZORUNDA, HASTALAR SEDYEDE BEKLYİOR

Annelise Guillot isimli bir hemşire çalışma koşullarıyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Artık işimizi doğru şekilde yapamıyoruz. Her seferinden bizden daha fazlası bekleniyor. Buda bizim için tehlikeli olmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Hastaların güvenliği konusunda endişelendiğini söyleyen Eleonor isimli hemşire ise, “Tek bir hemşire 20 hastayla ilgilenmek zorunda kalıyor. Yatak olmadığı için bazı hastalar saatlerce sedyede bekliyor” dedi.

MACRON SESSİZ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sağlık çalışanlarının talepleri karşısında sessizliğini koruyor.