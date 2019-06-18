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Fransa'da dolu arabanın camlarını kırdı

Fransa'da etkili olan şiddetli dolu yağışı madde hasara neden oldu.

DHA | 18.06.2019 - 14:02..
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Fransa’nın Drôme bölgesinde bulunan Romans-sur-Isère kentini dolu vurdu.

Hafta sonu boyunca şiddetli yağışların etkili olduğu ve dolu vuran kentte can kaybı yaşanmadığı, ancak bazı kişilerin dolu nedeniyle araç ve evlerdeki camların kırılması sonucu hafif yaralandığı belirtildi.

HASAR TESPİTİ İÇİN DRONE KULLANACAKLAR

Yetkililerin yaptığı açıklama, bölgede çok sayıda itfaiye ekibinin görevlendirildiği ve çalışmalara katılan gönüllü vatandaşlarla birlikte şiddetli yağışlar sonucu caddelerde biriken enkazın temizlendiği duyuruldu.

Ayrıca, civardaki yapıların hasar tespiti için bölgede droneların kullanılacağı belirtildi. Sosyal medyada olaya dair paylaşılan görüntülerle birlikte, ‘bölgede ilk kez böyle bir şeyin yaşandığı’ yorumları yer aldı.

Fransa'da dolu arabanın camlarını kırdı VİDEO

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