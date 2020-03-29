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Fransa’da eski bakan, koronavirüsten öldü

Fransa’da eski Bakan ve Hauts-de-Seine bölgesi başkanı Patrick Devedjian, koronavirüs nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybetti.

DHA | 29.03.2020 - 16:23..
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Fransız medyası, eski bakan ve Hauts-de-Seine bölgesi başkanı Patrick Devedjian’ın koronavirüs nedeniyle 75 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Devedjian, 2008 ekonomik krizinden Fransa’nın toparlanmasıyla ilgili görevliydi.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE DUYURMUŞTU

Eski bakan Devedjian birkaç gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Salgına (koronavirüs) yakalandım. Bu nedenle sağlık çalışanlarının olağanüstü çalışmalarına tanıklık edebiliyorum. Yorgunum ama onlar sayesinde durumum stabil.” ifadeleriyle koronavirüs teşhisini duyurmuştu.

Fransa’da eski bakan, koronavirüsten öldü

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