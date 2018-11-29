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Fransa'da eylemlere büyük destek

Paris'te sarı yelekliler polisle çatışırken, Fransız halkının Cumhurbaşkanı Macron'a tepkisi büyüyor.

AA | 29.11.2018 - 05:48..
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Fransa'da eylemlere büyük destek

Odoxa araştırma şirketinin anketinde, Fransızların yüzde 84'ü, yaklaşık 10 gündür ülke genelinde hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden "sarı yeleklilere" destek veriyor.

AŞIRI SAĞCISI DA AŞIRI SOLCUSU DA DESTEK VERİYOR

Ankete göre, ayrıca siyasi partilerin içerisinde bu gruba en çok destek veren yüzde 97 ile aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) oldu. Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi (LFI) yüzde 92 ve merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) yüzde 77 ile RN'yi takip ediyor.

Fransa'da eylemlere büyük destek

MACRON İKNA EDEMEDİ

Fransızların 3'te 2'sinin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çevre, iklim değişikliği ve protestolara ilişkin dün yaptığı açıklamaları dinlediği ancak dinleyenlerin yüzde 78'i konuşmayı ikna edici bulmadı.

Ankete katılanların yüzde 79'u Macron'un akaryakıt vergilerini kaldırmamakta ısrar etmesinin doğru olmadığını düşünüyor.

"40 YILIN BİRKİMİ"

Macron, protestoların kabul edilemez şiddet olaylarına neden olduğunu vurgulayarak, hedefledikleri reformları gerçekleştireceklerini ve şu an yaşanan sorunların 40 yılın birikimi olduğunu söylemişti.

Fransa'da eylemlere büyük destek

Çevre ve iklim değişikliğine ilişkin sorunlara çözüm bulmak için ülkenin farklı bölgelerinde harekete geçileceğini ifade eden Macron, bu çalışmalara "sarı yelekliler" adı altına örgütlenen eylemcilerin katılmasını istediğini kaydetmişti.

Macron, akaryakıt vergilerini petrol fiyatlarına göre 3 ayda bir revize edeceğini ve ülkede kömürle çalışan tüm santralleri 2022'ye kadar kapatacaklarını duyurmuştu.

Fransa'da eylemlere büyük destek

Fransa'da eylemlere büyük destek

Fransa'da eylemlere büyük destek

Fransa'da eylemlere büyük destek

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