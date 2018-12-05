Fransa'da eylemlere çiftçiler ve kamyonculardan destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geri adım atmasına rağmen Sarı Yelekleri ikna edememesinin ardından kamyoncular ve çiftçilerle de başı belaya giriyor.

TRAKTÖRLER PARİS MAYDANINA GELECEK

Macron'un dayattığı neoliberal politikalara karşı gelecek hafta boyunca bir dizi protesto düzenleyecek olan çiftçiler, apolitik şekilde hareket etmek istediklerini, sendikaların öncülüğünü almayacaklarını ve Sarı Yelekler'e resmen katılmayacaklarını, zira tarım sektörünün kendine özgü sorunlarına dikkat çekmek istediklerini belirtti. Çiftçiler meydanlarda Sarı Yeleklilerle dayanışma içinde olmadan çatışacak.

SARI YELEKLİLERLE UĞRAŞIYORUZ AÇIKLAMASI ÇİFTÇİLERİ KIZDIRDI

Tarım Bakanı Didier Guillaume'in üreticilerin aracılar ve dağıtımcılara karşı pazarlık gücünü artıracak önlemleri ele almayı Sarı Yeleklilerle uğraştıkları için ertelediklerini açıklaması da çiftçileri kızdırdı.

KAMYONCULAR SARI YELEKLERE DESTEK İÇİN ÇIKACAK

Kamyoncular da pazar gecesinden itibaren kontak kapatıp greve gideceklerini duyurdu. Kamyoncuları temsil eden iki sendika CGT ile FO, ortak bir açıklama yayımlayarak tıpkı Sarı Yelekliler gibi reel ücretleri korumaya çalıştıklarını belirtti.

SENDİKALAR KARARI YETERLİ BULMADI

Başbakan Edouard Philippe'in Sarı Yelekler'in öfkesini yatıştırmak için dün açıklama yapıp ocak ayındaki yeni akaryakıt vergisini 6 ay erteleyeceklerini söylemesine kamyoncular da Sarı Yelekler'le aynı tepkiyi gösterdi.

"Bu önümüze attıkları ekmek kırıntısından ibaret" diyen sendikaların asıl tepkisi ise Yargıtay'ın işverenlerin taleplerine boyun eğip fazla mesai için daha yüksek ödeme getiren kararnameyi iptal etme kararınaydı.

OTOYOLLAR KAPANABİLİR

Sendikalar, fazla mesai ücretlerinin korunmasıyla ilgili garanti verilmemesi halinde sadece kamyoncuları değil, nakit para taşıyan araçlar dahil nakliyat sektörünin diğer emekçilerini de greve götüreceklerine dair gözdağı verdi.

Geçmişte greve giden kamyoncular aynı zamanda otoyolları kapatıp yakıt depolarını kuşatmaya almıştı.

CUMARTESİ EYLEMLERİN BÜYÜĞÜ GELİYOR

Fransa'da Sarı Yelekliler gerginliği hala sürüyor. Asıl gösteriler bu cumartesi gerçekleştirilecek. Buna göre eylemciler, cumartesi günü yapılacak gösterilerin polisle çatışma için gerçekleştirileceğini bildirdi.

ESNAF KEPENK KAPATACAĞINI AÇIKLADI

Şanzelize esnafı eylemler yüzünden dükkanların kapalı olacağını açıkladı.

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