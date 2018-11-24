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Fransa'da göstericiler kaldırım taşlarını söktü

Göstericiler kaldırım taşlarını söküp polise saldırırken, polis de TOMA ile karşılık verdi.

Haber Merkezi | 24.11.2018 - 17:48..
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Fransa'da göstericiler kaldırım taşlarını söktü

Fransa'da 8 gündür devam eden akaryakıt protestoları, Paris sokaklarında şiddetli çatışmalarla sürüyor.

Binlerce gösterici Fransız güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Polise atacak bir şey bulamayan göstericiler, çareyi kaldırım taşlarını sökmekte buldu. Ellerine geçirdiği büyük taşları polise atan göstericilere TOMA'lar tazyikli suyla müdahale etti.

DİYARBAKIR'DA TERÖRİSTLERİN ARKASINA GEÇİP FOTOĞRAF ÇEKİYORLARDI

Bundan 3 yıl önce Fransız haber ajansı AFP, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki teröristlerin arasına girip 'hendek' propagandası niteliğinde fotoğraflar çekmişti.

Fransa'da göstericiler kaldırım taşlarını söküyor VİDEO

Fransa'da göstericiler kaldırım taşlarını söktü

Fransa'da göstericiler kaldırım taşlarını söktü

Fransa'da göstericiler kaldırım taşlarını söktü

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