Fransa'da hükümete, ölümlere yol açan sıcak hava dalgası krizini iyi yönetemediği tepkisi

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2 haftadır Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Fransa'da yüksek sıcaklıklar, eğitimden ulaşıma, sağlıktan inşaata birçok alanda hayatı olumsuz etkiledi.

Bu dönemde sıcaklık kaynaklı 1000'den fazla ölüm kaydedilirken hastanelerin, okulların ve ulaşım araçlarının klimasız olması, yaşanan krize karşı alınan tedbirlerin yetersizliği nedeniyle hükümet, eleştirilerin odağında yer aldı.

SORU ÖNERGESİ SUNACAKLAR

Fransa Ulusal Meclisi'nde Ekolojistler Grup Başkanvekili Cyrielle Chatelain, Başbakan Sebastien Lecornu'ya karşı soru önergesi sunacaklarını açıkladı.

YETERLİ ÖNLEM ALINMAMASINA TEPKİ

Ekolojistler, hükümetin sıcak hava dalgasına "hazırlıksızlığına" ve gelecek haftadan itibaren etkili olacak yeni dalgaya karşı yeterli önlemleri almamasına tepki gösterdi.

ÖNERGEYE DESTEK VERECEK

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard, France 2 kanalında katıldığı programda, hükümeti eleştirerek Ekolojistlerin gensoru önergesine destek vereceklerini duyurdu.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Ülkede aşırı sıcaklarla mücadele etmek için klima gibi serinletme araçlarıyla donatılmayan evlerde kiraların askıya alınması için imza kampanyası başlatılmıştı.

Kira Grevi Topluluğu, change.org sitesi üzerinden başlattığı imza kampanyasında sıcak hava dalgası nedeniyle ölümlerin arttığını ve hastanelerin doluluk oranına ulaştığını hatırlatmıştı.

ÇOCUKLAR VE KRONİK HASTALAR

Kampanya kapsamında yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı olan kişilerin sıcaklıklar karşısında son derece hassas olduğu vurgulanarak Fransızların yüzde 66'sının, sıcaklar nedeniyle evlerinde zorluk çektiği belirtilmişti.