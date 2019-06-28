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Fransa'da iklim protestosu

Başkent Paris'teki gösterilerde Fransız polisi, göstericilere böceğe sıkar gibi biber gazı sıktı.

Haber Merkezi | 28.06.2019 - 19:22..
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Fransa'da iklim protestosu

Fransız hükümeti Sarı Yelekliler'in şokunu yeni atlatırken başka bir protestoyla karşı karşıya kaldı.

Başkent Paris'te çok sayıda kişi, iklim değişikliğine karşı Élysée Sarayı ve çevresinde protesto gösterisi düzenledi.

Fransız polisi göstericileri biber gazına buladı VİDEO

Sarı Yelekliler'in ardından polis artık iklim değişikliğine karşı protesto gösterileri yapan çoğunluğu öğrencilerle karşı karşıya.

ORANTISIZ MÜDAHALE

Polis göstericilere orantısız müdahalede bulunuyor. Yerde oturan göstericilerin yüzüne defalarca biber gazı sıkıldı. Buna rağmen göstericiler yerinden kalkmadı.

Fransa'da iklim protestosu

Fransa'da iklim protestosu

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