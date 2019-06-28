Fransa'da iklim protestosu

Fransız hükümeti Sarı Yelekliler'in şokunu yeni atlatırken başka bir protestoyla karşı karşıya kaldı.
Başkent Paris'te çok sayıda kişi, iklim değişikliğine karşı Élysée Sarayı ve çevresinde protesto gösterisi düzenledi.
Fransız polisi göstericileri biber gazına buladı VİDEO
Sarı Yelekliler'in ardından polis artık iklim değişikliğine karşı protesto gösterileri yapan çoğunluğu öğrencilerle karşı karşıya.
ORANTISIZ MÜDAHALE
Polis göstericilere orantısız müdahalede bulunuyor. Yerde oturan göstericilerin yüzüne defalarca biber gazı sıkıldı. Buna rağmen göstericiler yerinden kalkmadı.