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Fransa'da istenmeye adam: Macron

Büyük umutlarla cumhurbaşkanı seçilen ancak halkta hayal kırıklığı yaratan Macron, dış politikayla başarısızlığını gölgelemeye çalışıyor.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 14:31..
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Fransa'da istenmeye adam: Macron

Fransa'nın modern tarihinin en genç Cumhurbaşkanı unvanını alan Emmanuel Macron ve hükümetinin politikalarından memnun olmayanların sayısı yüzde 75'e ulaştı.

20 AYDA VERGİLERDEN YILDIRDI

Macron'un iktidara gelmesinin üzerinden 20 ay geçti. Cumhurbaşkanının uyguladığı politikalar iş dünyasını sevindirse de, yeni vergi düzenlemesi ve zamlar orta ve düşük gelirli ailelerin tepkisini çekti. Macron yönetimi altındayken Fransa, Danimarka'yı da geçerek Avrupa Birliği'nin vergi yükü en ağır devleti oldu.

Macron yaklaşık iki aydır Sarı Yelekliler'in yoğun protestolarına maruz kalarak özellikle vergi mevzuatı üzerinde geri adım atmak zorunda kalmıştı.

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"ÇOĞUNLUK PROTESTOLARI DESTEKLİYOR"

Fransız vatandaşların yüzde 55'i ise Sarı Yelekliler hareketini desteklediğini ve protestoların devam etmesi gerektiğini belirtti. Protestoların başladığı Kasım ayında yapılan anketlerde bu oran yüzde 66 civarında açıklanmıştı.

Fransa'da istenmeye adam: Macron

DIŞ POLİTİKAYLA GÖLGELEME DERDİNDE

Macron halkın dikkatini dış politikayla dağıtmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye meselesine dair görüşme yapan Macron, operasyonların devam edeceğini söyledi. DEAŞ ile mücadele şovu yaparak dış politikada güç kazanmak isteyen Macron, terör örgütü YPG'yi korumak istediklerini de açıkladı.

Fransız askerleri şu sıralar Münbiç'te YPG'li teröristlerle birlikte devriye atıyor.

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