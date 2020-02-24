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Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "Fransız İslam'ı" planı kapsamında kadın imam, başkent Paris'te cuma namazı kıldırdı.

Haber Merkezi | 24.02.2020 - 09:20..
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Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransız İslam'ı" projesini adım adım hayata geçiriyor.

Geçtiğimiz yıl, Fransa'nın başkenti Paris'te ilk kez kadın ve erkeklerin birlikte namaz kılabileceği cami açılmıştı.

Eva Janadin ve Anne-Sophie Monsinay adlı iki kadın, namazda cemaate imamlık yapmıştı.

Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı

KADIN İMAM CUMA NAMAZI KILDIRDI

Ortaya çıkan yeni görüntülerde, başkent Paris'te Cezayir asıllı bir Fransız kadın imam, cuma namazı kıldırdı.

Namaz sırasında erkekler ve kadınlar birlikte saf tuttu.

Fotoğraflarda, kadın imamın vaaz verdiği de görüldü.

Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı

MACRON'UN "FRANSIZ İSLAM'I" PROJESİ

Cumhurbaşkanı Macron, "Fransız İslam'ı" adı ile getirilecek yeni düzenlemelerin, ülkenin her yerinde kanunlara uygun bir şekilde uygulanacağını söylemişti.

Buna göre Fransa'daki Müslüman kurumlar, laik sisteme göre yeniden yapılandırılacak.

Fransa'da kadın imam, cuma namazı kıldırdı

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