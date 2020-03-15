Fransa'da korona nedeniyle 300 ile 500 bin kişi ölebilir

Dünya genelinde koronavirüs vakaları ve can kayıpları giderek artıyor. Şu ana dek dünya genelinde koronavirüs nedeniyle 5 bin 833 hayatını kaybetti, 156 bin 400 de vaka bulunuyor.

Fransa'da da vaka sayıları ve ölümlerin önüne geçilemiyor. Fransa'da 4 bin 481 vaka bulunurken, 91 kişi de koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi.

MACRON'UN EMRİ ÜZERİNE KORONA KURULU KURULDU

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteği üzerine koronavirüs araştırmaları için bilimsel bir kurul kuruldu.

Kurul, Fransa'da alınabilecek önlemleri ve koronavirüse dair senaryoları içeren bir rapor hazırladı.

FRANSA'DA 300 BİN İLE 500 BİN ARASINDA ÖLÜM BEKLENİYOR

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Macron'a sunulan raporda Fransa'da koronavirüs nedeniyle 300 bin ile 500 bin arasında kişinin hayatını kaybetmesi bekleniyor.

Rapora göre, koronavirüs salgınının önüne geçilebilmesi için 30 bin ile 100 bin arasında yoğun bakım yatağı gerekiyor.

VAKA SAYILARI 72 SAATTE BİR İKİYE KATLANIYOR

Ayrıca, vaka sayılarının ise 72 saatte bir ikiye katlandığı belirtildi.