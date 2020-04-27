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Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 bine yaklaştı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 437 artarak 23 bin 293'e yükseldi.

AA |
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Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 24 bine yaklaştı

Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin 711 artışla 196 bin 69'a ulaştı.

Koronavirüs nedeniyle 4 bin 608'i yoğun bakımda olmak üzere 28 bin 55 kişi hastanelerde tedavi görüyor. İyileşen kişi sayısı da son 24 saatte 736 artarak 45 bin 513'e çıktı.

CAN KAYBI 23 BİN 293 OLDU

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve bakımevlerinde 437 kişi yaşamını yitirdi, ölü sayısı hastanelerde 14 bin 497'ye ve yaşlı bakımevlerinde 8 bin 796'ya yükseldi. Böylece toplam can kaybı 23 bin 293 oldu.

DÖRDÜNCÜ ÜLKE KONUMUNDA

Yoğun bakımda bulunanların sayısı da 19 gündür düşmeye devam ediyor. Son 24 saatteki verilere göre, Fransa'da ölü sayısında düne göre artış yaşandı. Fransa, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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