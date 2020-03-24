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Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 860'a çıktı

Fransa'da 186 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısı 860'a, vaka sayısı 19 bin 856'ya yükseldi.

İHA | 24.03.2020 - 05:52..
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Çin'de ortaya çıkan ve hızla Avrupa'yı etkisi altına alan koronavirüs Fransa'da da bilançoyu artırıyor.

186 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle 186 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 860'a, toplam vaka sayısının ise 19 bin 856'ya ulaştığını bildirdi.

Bakan Veran, 2 bin 82 kişinin durumunun kritik olduğunu belirtti.

7 BİN 432 KİŞİ İYİLEŞTİ

Öte yandan ülke genelinde 7 bin 432 kişinin iyileşip taburcu edildiği bildirildi.

Fransa'da koronadan ölenlerin sayısı 860'a çıktı

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