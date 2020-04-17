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Fransa'da koronadan son 24 saatte 761 kişi öldü

Fransa'da koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 761 artarak 18 bin 681'e yükseldi.

AA |
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Fransa'da koronadan son 24 saatte 761 kişi öldü

Koronavirüs kendine yeni merkez olarak ABD'yi seçse de Avrupa'daki etkinliği de hala devam ediyor.

Fransız yetkililerin bugünün salgın bilançosuna ait yeni açıklamalarında yine yüzlerce ölüm haberi vardı.

VAKA SAYISI 160 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, günlük basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 914 artarak 168 bin 241'e ulaştığını söyledi.

HASTALARIN 6 BİNDEN FAZLASI YPĞUN BAKIMDA

Koronavirüs nedeniyle 6 bin 27'si yoğun bakımda olmak üzere 31 bin 190 kişinin hastanelerde tedavi gördüğünü ifade eden Salomon, yoğun bakımda bulunanların sayısının 9 gündür düşmeye devam ettiğini vurguladı.

Fransa'da koronadan son 24 saatte 761 kişi öldü

İYİLEŞEN HASTA SAYISI 35 BİNE YAKLAŞTI

Salomon, hastalığı atlatan kişi sayısının son 24 saatte 1608 artarak 34 bin 420'ye çıktığını dile getirdi.

TOPLAM CAN KAYBI 18 BİN 681 OLDU

Salgın nedeniyle son 24 saatte hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde 761 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Salomon, ölenlerin sayısının hastanelerde 11 bin 478'e, yaşlı bakımevlerinde 7 bin 203'e yükseldiğini, böylece toplam can kaybının 18 bin 681 olduğunu kaydetti.

İLK DALGA ATLATILDI

Salomon, Fransızların alınan tedbirlere uymasıyla salgının ilk dalgasının atlatıldığının altını çizdi.

11 Mayıs'ta serbest dolaşımın sınırlandırılması kaldırıldıktan sonra salgının yayılmasını önleme konusunda halkın sorumluluğu bulunduğuna işaret eden Salomon, "Avrupa'da yine virüs olacak. İkinci dalgayı önlemek için önemli bir gücümüz bulunuyor." dedi.

Fransa, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Fransa'da koronadan son 24 saatte 761 kişi öldü

9 MİLYONA YAKIN İNSAN İŞSİZ KALDI

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle işsiz kalanların sayısının 9 milyona yaklaştığını, bunun devlete yaklaşık 20 milyar avro maliyeti olduğunu söyledi.

İşten çıkarılanlar brüt maaşının yüzde 70'ini işsizlik maaşı olarak alacak.

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