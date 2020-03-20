taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5086
Euro
6.9962
Altın
1483.27
Borsa
85195.39
Gram Altın
309.976
Bitcoin
40263.24

Fransa'da koronavirüs ölümleri 372'ye çıktı

Fransa'da koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin 372'ye, vaka sayısı ise 10 bin 995'e yükseldi.

AA | 20.03.2020 - 07:37..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Asya'da kontrol altına alınmaya başlayan koronavirüs, Avrupa'da etkisi artırarak sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, virüs tespit edilen kişi sayısının 1861 artarak 10 bin 995'e yükseldiğini belirtti.

1122 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ ALTINDA

Virüsü taşıyanların arasında yoğun bakımda tedavi gören kişilerin sayısının 1122'ye çıktığını aktaran Salomon, salgının ülkenin tamamına yayıldığını söyledi.

Fransa'da koronavirüs ölümleri 372'ye çıktı

SON 24 SAATTE 108 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Salomon, salgın nedeniyle son 24 saatte 108 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 372'ye yükseldiğini duyurdu.

ÖLENLERİN YÜZDE 6'SI 60 YAŞ ALTI

Ölenlerin yüzde 6'sının 60 yaş altında olduğunu kaydeden Salomon, Fransızlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

Ülkede bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

Fransa'da koronavirüs ölümleri 372'ye çıktı

MACRON SOKAĞA ÇIKANLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, serbest dolaşımı zorunlu haller dışında sınırlandıran uygulamayı ihlal edenlere tepki göstererek, "Bazı insanların park, plaja veya pazara gittiğini görüyorum. Bu kişiler bizim mesajımızı anlamadılar." dedi.

4 BİNDEN FAZLA KİŞİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Dışarı çıkarken mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmayan 4 binden fazla kişiye 135’er avro ceza verildi.

3 DOKTOR FRANSA BAŞBAKANI HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Fransız basınında yer alan haberlere göre 3 doktor, salgına karşı zamanında önlem almadığı gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve geçen ay görevinden istifa eden eski Sağlık Bakanı Agnes Buzyn hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fransa'da koronavirüs ölümleri 372'ye çıktı

İlginizi Çekebilir
Araştırmaya göre koronavirüs havada 3 saate yaşayabiliyor
ABD’de yapılan araştırmada, yeni tip koronavirüsün havada saatlerce, yüzeyde de günlerce yaşayabildiği tespit edildi.
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
Ülkesinde koronavirüs salgınını kontrol altına alan Çin, İtalya'ya destek verebilmek için doktor grubu ve sağlık ekipmanları gönderdi.
Macaristan ve Tunus’tan dönen 36 kişi karantinaya alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Tunus ve Macaristan’dan dönen 36 Türk vatandaşı, otobüslerle getirildikleri Kocaeli’de öğrenci yurtlarına yerleştirilerek 14 günlük karantinaya alındı.
İtalyan doktor hastanelerdeki kritik durumu anlattı
İtalya'daki bir cerrah, koronavirüs hastalarına yardım etmek için gereken kaynakların yetersiz olduğunu belirtti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti
Sıla ve Yalın'dan hayranlarına karantina düeti
132
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
Taksim Meydanı'ndaki gençleri canlı yayında köpek kovaladı
87
Diyanet: Kurallara uymak farz
Diyanet: Kurallara uymak farz
85
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
Çin İtalya'ya koronavirüsle mücadelede destek veriyor
30
İtalyan doktor hastanelerdeki kritik durumu anlattı
İtalyan doktor hastanelerdeki kritik durumu anlattı
26
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı
11
İsrail'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı
İsrail'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı
14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir