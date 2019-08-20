Fransa'da Macron ile Putin görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i yazlık sarayında ağırladı.

İki lider, ülkenin güneyinde bulunan Brengaçon Kalesi’nde basın toplantısı düzenledi.

MOSKOVA'DAKİ EYLEMLER

Macron, Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kabul edilmemesi üzerine başlayan protesto gösterilerine dikkat çekerken, Rusya’nın gösterilere saygı duyması gerektiğini ve meclis adaylarının başvurularının geri çevrilmemesini istedi.

"11 SARI YELEKLİ ÖLDÜ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, “Vatandaşların eylem hakkı tabii ki var, ancak yasalara da saygı duymaları gerekiyor. Bunu belki burada söylemek çok uygun değil ancak Fransa’da, Sarı Yeleklilerin eylemlerinde 11 kişi hayatını kaybetti. Rusya'da benzer şeylerin yaşanmasını istemiyoruz.” sözlerini kullandı.

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