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Fransa'da Macron ile Putin görüşmesi

Emmanuel Macron'un Moskova'da polislerin eylemcilere çok sert davrandığını söylemesi üzerine Putin, 11 Sarı Yelekli'nin öldüğünü hatırlattı.

DHA | 20.08.2019 - 10:55..
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Fransa'da Macron ile Putin görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i yazlık sarayında ağırladı.

İki lider, ülkenin güneyinde bulunan Brengaçon Kalesi’nde basın toplantısı düzenledi.

MOSKOVA'DAKİ EYLEMLER

Macron, Moskova Şehir Meclisi seçimlerine bağımsız adayların kabul edilmemesi üzerine başlayan protesto gösterilerine dikkat çekerken, Rusya’nın gösterilere saygı duyması gerektiğini ve meclis adaylarının başvurularının geri çevrilmemesini istedi.

Fransa'da Macron ile Putin görüşmesi

"11 SARI YELEKLİ ÖLDÜ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, “Vatandaşların eylem hakkı tabii ki var, ancak yasalara da saygı duymaları gerekiyor. Bunu belki burada söylemek çok uygun değil ancak Fransa’da, Sarı Yeleklilerin eylemlerinde 11 kişi hayatını kaybetti. Rusya'da benzer şeylerin yaşanmasını istemiyoruz.” sözlerini kullandı.

Fransa'da polis şiddeti VİDEO

Fransa'da Macron ile Putin görüşmesi

Fransa'da Macron ile Putin görüşmesi

Fransa'da Macron ile Putin görüşmesi

Fransa'da Macron ile Putin görüşmesi

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Fransa'da Macron ile Putin görüşmesi

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Fransa'da Macron ile Putin görüşmesi

 

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