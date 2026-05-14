Fransa'da Nicolas Sarkozy için istenen ceza belli oldu

Avrupa ülkesinin konuştuğu gelişme...

Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin Paris Temyiz Mahkemesinde yargılandığı Libya davasında yeni gelişme yaşandı.

7 YIL HAPSİ İSTENDİ

Fransa'da savcılık, "Libya davası" kapsamında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında "yolsuzluk, suç örgütü kurmak ve yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağlamak" suçlarından 7 yıl hapis ve 300 bin avro para cezasının yanı sıra 5 yıl siyasetten men talep etti.

Juy-Birmann, Sarkozy'nin eylemlerinin ağırlığına göre cezalandırılması ve kendisine diğer sanıklar gibi davranılması gerektiğini vurgulayarak, eski Fransa Cumhurbaşkanı'nın bir suç örgütünün başında olduğunu belirtti.

DİĞER CEZA İSTENEN İSİMLER

Sarkozy'ye yakın isimlerden Claude Gueant hakkında 6 yıl hapis, eski Cumhurbaşkanı'na yakın bir diğer isim olan Brice Hortefeux hakkında 2 yıl tecilli olmak üzere 4 yıl hapis cezası istendi.

Savcılık, Fransa ve Libya arasında iki yolsuzluk ağının başında olmakla suçlanan Bechir Saleh ve Alexandre Djouhri hakkında 6 yıl hapis ve 4 milyon euro para cezası verilmesini talep etti.

"SARKOZY'NİN TAMAMEN MASUM OLDUĞUNU ORTAYA ÇIKARACAĞIZ"

Sarkozy'nin avukatı Christophe Ingrain, duruşmanın ardından basına yaptığı açıklamada, "Savunmalarımızda Nicolas Sarkozy'nin tamamen masum olduğunu ortaya çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Ingrain, Sarkozy'nin seçim kampanyasında Libya'dan bir finansman sağlanmadığını, müvekkilinin Libya sayesinde zenginleşmediğini ve seçiminde usulsüzlük olmadığını savunarak, "Nicolas Sarkozy, masum." dedi.

Libya davası kapsamındaki temyiz duruşmaları, 15 Mart'ta Paris Temyiz Mahkemesinde başlamıştı.

İki hafta sonra sona ermesi beklenen davayla ilgili karar, 30 Kasım'da açıklanacak.

NE OLMUŞTU?

Fransa’da 2007-2012 döneminde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin, "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasını yürütmek için dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı" ileri sürülmüştü.

İddiaların ardından 2013'te olayla ilgili soruşturma açılmış ve kamuoyunda "Libya davası" olarak adlandırılan yargı süreci başlamıştı.

Paris Ceza Mahkemesi, 25 Eylül 2025'te görülen Libya davasında, Sarkozy'nin "pasif yolsuzluk, kamu fonlarını zimmete geçirmeyi gizleme ve yasa dışı kampanya finansmanı" suçlarından beraatine, ancak "suç örgütü kurmak" suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sarkozy karara itiraz etse de mahkeme kararının niteliği gereği temyiz süreci sonuçlanmadan hapse girmesi kesinleşmişti.