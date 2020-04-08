Avrupa'da İtalya ve İspanya'nın ardından en çok koronavirüs vakası ve ölümü Fransa'da gerçekleşti.

Ülke basınında çıkan haberlerde, Fransız doktorların maske ve temizlik malzemesi konusunda sıkıntı yaşadığı yönündeki ifadelerine yer verilmişti.

Sosyal medyada paylaşılan son görüntülerde, Fransa'daki hastanelere gönderilen koruyucu önlüklerin dayanıksız olduğu gözler önüne serildi.

SAĞLIK PERSONELİNE DAYANIKSIZ ÖNLÜK

Sağlık çalışanları tarafından poşetlerden çıkarılan ürünlerin, kolay bir şekilde yırtıldığı görülüyor.

Söz konusu görüntülere ilişkin, "Fransa'da hastane çalışanlarının canları tehlikede." yorumları yapıldı.

Fransa'da sağlık çalışanlarına kalitesiz önlük veriliyor VİDEO

MASKE VE JEL HIRSIZLIĞI

Geçtiğimiz şubat ve mart ayında Fransa'daki hastaneler, koronavirüs salgını döneminde yaşanan hırsızlıkla gündeme gelmişti.

Mart ayının başında hastanelerden 8 binden fazla maske ve bin 200 şişe hidroalkolik jel çalındı. Şubat sonunda da 3 bin maskenin çalındığı belirtildi.

FRANSA'DA SON DURUM

109 bin 69 koronavirüs vakasının görüldüğü Fransa'da, 10 bin 328 kişi hayatını kaybetti.