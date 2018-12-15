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Fransa’da Sarı Yelekliler 5. kez sokağa çıktı

Fransa'da "Sarı Yelekliler" bugün de eylem için toplanacak. Eylemcilerin hazırlıkları sürerken, polisler de tüm önlemleri almaya devam ediyor. Eylemler başlamadan 25 kişi gözaltına alındı.

İHA | 15.12.2018 - 12:15..
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Fransa’da Sarı Yelekliler 5. kez sokağa çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, yetersiz ekonomi politikaları sebebi ile eylem başlatan "Sarı Yelekliler", bugün 5’inci kez sokaklarda olacak.

Özelikle, Strazburg kentinde yaşanan terör saldırısından sonra İçişleri Bakanlığı, yoğun güvenlik önlemleri alacağını duyurdu.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, hafta başında Strazburg kentindeki Noel pazarına düzenlenen silahlı saldırının ardından, eylemcilere, sokağa çıkmamaları konusunda çağrıda bulunsa da "Sarı Yelekliler" bugün eylemler için hazırlıklara başladı.

Fransa’da Sarı Yelekliler 5. kez sokağa çıktı

SOKAKTA GÖRDÜKLERİ HERKESİN ÜZERİNİ ARIYORLAR

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, güvenlik tedbirlerinin arttırılmasına karar verdi. Fransız güvenlik güçleri, sokaklarda gördüğü her sivilin üzerini arıyor.

Paris Emniyet Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, polisin bugün Zafer Anıtı ve Şanzelize’deki devriye faaliyetlerinin geçen haftalara göre sıkılaştıracağı ifade edildi.

25 KİŞİ GÖZALTINDA

Eylemler başlamadan önce 25 kişi gözaltına alındı.

Fransa’da Sarı Yelekliler 5. kez sokağa çıktı

İÇİŞLERİ BAKANININ ÇAĞRISI: YAPMAYIN

"Sarı Yelekliler"in, hükümetin çağrılarını yok sayarak eylem yapacaklarını duyurmaları üzerine, hükümette endişeler arttı. İçişleri Bakanı Castaner, dün sabah bir radyo programında yaptığı açıklamada, "Sarı Yelekliler"i “sorumluluğa” davet ederek, eylem yapılmamasını istedi. Hafta içinde Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux de, buna benzer bir çağrıda bulunmuştu.

"HÜKÜMET STRAZBURG SALDIRISINI KULLANIYOR"

Hükümet tarafından yapılan bu çağrılar ise hem aşırı sağda hem de sol cephede sert tepkiye yol açtı. Fransa Boyun Eğmeyen Hareketi’nin lideri Jean-Luc Melenchon, hükümetin Strazburg saldırısını kullanarak "Sarı Yelekliler" üzerinde, 'duygu sömürüsü oluşturma' yoluna gittiğini söyledi.

Fransa’da Sarı Yelekliler 5. kez sokağa çıktı

GEÇEN HAFTA SONU 89 BİN GÜVENLİK GÖREVLİSİ SOKAKTAYDI

Geçen hafta sonu, 8 bini Paris’te olmak üzere 89 bin güvenlik birimi ile çok sayıda zırhlı araç görevlendirilmişti. Öte yandan, dün de, bazı sendika üyeleri ve öğrenci grupları Macron karşıtı protestolar için sokağa inmişti.

Öğrencilerin "Macron istifa" sloganlarına, işçiler ve emekliler de destek vermişti.

Fransa'da polis şiddeti giderek artıyor ViDEO

POLİS ORANTISIZ ŞİDDET UYGULUYOR

Fransa geneline yayılan gösterilerde, farklı bölgelerden gelen polis şiddeti görüntülerinin de ardı arkası kesilmiyor.

Macron'un istifasını isteyen eylemciler, polisin coplu ve plastik mermili saldırılarıyla kanlar içinde, görüntülere yansıyor.

Fransa’da Sarı Yelekliler 5. kez sokağa çıktı

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