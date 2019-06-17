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Fransa'da Sarı Yelekliler'in 7. ayı doldu

Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepkiyle başlayan Sarı Yelekliler'in eylemleri, 7. ayını doldurdu.

AA | 17.06.2019 - 12:09..
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Fransa'da Sarı Yelekliler'in 7. ayı doldu

Fransa'da Sarı Yelekliler, yönetimin kendilerinin ve halkın ekonomik sorunu çözmesi için aylardır gösterilerine devam ediyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, 7. ayını bitirdi. Eylemlerin başladığı 17 Kasım 2018'de protestolarda, 290 bine yakın kişi yer almıştı.

2 BİN KİŞİ HAPSE ATILDI

İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre, gösterilerde şimdiye kadar 1.797'si polis 4 bin 245 kişi yaralandı ve 12 bin 107 kişi gözaltına alındı. Eylemlerde 2 bine yakın kişiye de hapis cezası verildi.

Ulusal Polis Soruşturma Birimi (IGPN), eylemlerde polisin şiddet uyguladığı şüphesiyle 256 adli soruşturma başlattı.

AĞIR YARALANMALAR OLDU

Mediapart internet sitesinin haberine göre, gösterilerde polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle 5 kişinin eli koptu, 23 kişi gözünü kaybetti, 268 kişi başından, 15 kişi elinden, 64 kişi vücudundan, 26 kişi sırtından ve 106 kişi bacaklarından yaralandı.

Gösterilerde 95 gazeteci, 40 lise öğrencisi ve 30 gönüllü sağlık görevlisinin de yaralandığı ve polisin 145 hakaret ve basın özgürlüğü ihlalinde bulunduğu kaydedildi.

Fransa'da Sarı Yelekliler'in 7. ayı doldu

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Toplam 11 kişinin öldüğü Sarı Yelekliler'in eylemlerinde 1 kişi, polisin kullandığı savunma silahları nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Fransa'da Sarı Yelekliler'in 7. ayı doldu

EKONOMİYE 200 MİLYON EURO ZARAR

Gösteriler ülke ekonomisine devasa zarar verdi. Eylemlerin başladığı günden bu yana gösterilerde çıkan olaylar sebebiyle çevrede ve mağazalarda oluşan maddi hasarların 200 milyon euroyu geçti.

73 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI

Eylemlerin 5 binden fazla şirketi mali olarak etkilemesi 73 bin 500 kişinin işsiz kalmasına neden olurken, bu kişilerin devlete maliyeti yaklaşık 40 milyon euro oldu.

Fransa'da Sarı Yelekliler'in 7. ayı doldu

ÜLKEDE TURİST SAYISI AZALDI

Ülke turizmi gösterilerden etkilenen sektörlerden biri oldu. Bu yılın ilk üç ayında, geçen yılın aynı dönemine göre turistlerin konaklamalarının yüzde 2,5 azaldığı belirtildi. Gösterilerin ocak, şubat mart aylarında geçen yılın aynı dönemine göre otel konaklamalarında ülke genelinde yüzde 1,3 ve Paris'in de içinde olduğu Ile-de-France bölgesinde yüzde 4,6 azalmaya neden olduğu kaydedildi.

Fransa'da Sarı Yelekliler'in 7. ayı doldu

ÜNLÜ MARKALAR ZARARA UĞRADI

Gösteriler nedeniyle ünlü markalara ev sahipliği yapan Paris'teki Champs-Elysees Caddesi ve çevresindeki mağazalar kepenk indirirdi. Ayrıca mağaza, restoran ve alışveriş merkezlerinin uğradığı zarar 2 milyar euroyu geçti. Gıda sektörü de yaklaşık 13 milyar euro zarar etti.

Fransa'da Sarı Yelekliler'in 7. ayı doldu

Fransa'da Sarı Yelekliler'in 7. ayı doldu

Fransa'da Sarı Yelekliler'in 7. ayı doldu

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