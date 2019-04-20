Fransa'da Sarı Yeleklilerin gösterisi devam ediyor

Fransa'da sular bir türlü durulmuyor...

Önce Sarı Yeleklilerin protestoları, ardından da 16 Nisan'da Notre Dame Katedrali'nin büyük bir kısmının yanması ile ülke iyice karışıklığa doğru sürükleniyor. Bu duruma ise Fransız Cumhurbaşkanı Macron bile müdahale edemiyor...

23'ÜNCÜ HAFTADA ÇATIŞMALAR ARTTI

Bugün de Fransa'nın başkenti Paris'te 23'üncü haftaya giren Sarı Yeleklilerin protesto gösterileri devam ederken protestocularla polisler çatışıyor.

Geçtiğimiz hafta çıkarılan bir yasa ile 'vur emri' alan Fransız polisi, bugün protestoculara müdahale ederken acımıyor.

PROTESTOCULAR SOKAKLARI ATEŞE VERDİ

Hatta kalabalığın her zamanki protesto gösterilerinden daha fazla olduğu belirlendi. Protestocular, sokaklardaki barikatları kaldırdı ve arabaları dahi ateşe verdi.