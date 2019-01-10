Fransa'da Sarı Yelekliler'in protestosundan sanat çıktı

Fransa'da sadece benzine gelen zam değil, hayat pahalılığını da protesto eden Sarı Yelekliler'in bu kez ortaya çıkardığı oldukça ilgi çekti.

SOKAKTA SANAT ESERİ

Haftalardır her hafta cumartesi günü devam eden protestolarda, bir sokağa Eugène Delacroix'in tablosu olarak bilinen 'Halka Yol Gösteren Özgürlük' temsilcisi kadın heykeli ve Sarı Yelekliler bir arada çizildi.

Sokak sanatçısı Pascal Boyart'ın yaptığı eser, sokaktan geçen herkesin dikkatini çekti. Hatta yolda durup fotoğraf çektirenler bile oldu.

1830 YILINDA YAPILMIŞTI

Başyapıt olarak kabul edilen ve yağlı boyayla 1830 yılında resmedilen 'Halka Yol Gösteren Özgürlük' tablosu, Kral 10. Charles’in devrilişine yol açan üç günlük halk ayaklanmasının anısına yapılmıştı. Bu nedenle, sokağa yapılan bu sokak sanatı da büyük önem taşıyor. Görünen o ki Fransızlar, Macron'un görevi devretmesi için oldukça istekli.