Fransa'da seçimlere müdahale iddiası: İsrailli şirket gündemde

İsrailli siber güvenlik şirketi Blackcore hakkında dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Şirketin Fransa, New York ve İskoçya'da gerçekleştirilen belediye seçimlerine müdahale ettiği öne sürüldü.

Yetkililer, seçim süreçlerini hedef alan faaliyetlerin İsrail kaynaklı olduğunu belirtti.

Seçimlerde özellikle Filistin yanlısı adaylar hakkında karalama kampanyası yürütüldüğü ortaya çıktı. Fransız yetkililer derhal harekete geçerek İsrail'den açıklama talep etti. Şirket hakkında hukuki süreç başlatıldı.

"MÜDAHALELERİN İSRAİL TOPRAKLARINDAN GELDİĞİNİ TESPİT ETTİK"

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Mart ayından düzenlenen yerel seçimlere ilişkin "Belediye seçimleri sırasında meydana gelen bu müdahalelerin İsrail topraklarından geldiğini tespit eder etmez elbette ki biz de açıklama talebinde bulunduk" dedi.

Lecornu, BlackCore firmasının faaliyetleri ve karalama kampanyalarının arkasında kimin olabileceğine ilişkin İsrail makamlarından yardım istediklerini söyledi.

FİLİSTİN DESTEKÇİSİ ADAYLAR HAKKINDA DEZENFORMASYON YAYDI

Fransa’da yerel seçimlerde Filistin destekçisi adaylar hakkında dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan İsrailli firma başka ülkelerdeki faaliyetleriyle de gündeme geldi.

"BLACKCORE ÇOK SAYIDA ÜLKEDE SEÇİM SÜREÇLERİNE MÜDAHALE İÇİN KULLANILMIŞ"

Fransa'nın dezenformasyonla mücadele kurumu Viginum'a göre İsrailli şirket New York ve İskoçya'da da seçim süreçlerine müdahale etmiş olabilir. Şirketin Afrika ülkelerinden Angola ve Toga'da da benzer operasyonlar yürüttüğü açıklandı.

Şirketin müdahalesinin kim ya da hangi kurumun emriyle gerçekleştiği henüz belirlenmedi.

Viginum Başkanı Marc-Antoine Brillant, İsrailli BlackCore firması için "Ayrıca Angola, Togo, İskoçya seçimleri ve New York'taki 2025 belediye seçimleri gibi diğer ülkeler veya bölgelerde yabancı dijital müdahale operasyonları yürütmek için de kullanılmış gibi görünüyor" dedi ve soruşturmanın bu dış müdahaleyi finanse eden aktör veya aktörlere ulaşmayı mümkün kılmadığını belirtti.

YASAL SÜREÇ BAŞLATILDI

İsrail’in Fransa’daki seçimlere müdahalesi, yakın zamanda yerel seçimler için de gündeme gelmişti. İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.