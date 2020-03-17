Fransa'da serbest dolaşım kısıtlaması başladı

Koronavirüs nedeniyle 148 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da virüsün daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla yeni önlemler alındı.

Ülke çapında serbest dolaşıma en az 15 gün süreyle zorunlu haller dışında kısıtlama getirildi.

ZARURİ İHTİYAÇLAR İÇİN SOKA ÇIKILACAK

Buna göre, halk sadece işe gitmek, zaruri market ihtiyaçlarını karşılamak, eczane veya hastaneye gitmek, köpeklerini dolaştırmak ve kısa süreli yürüyüş için sokağa çıkabilecek.

Hükümet, vatandaşların mümkünse işlerini evden takip etmelerini istiyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN BELGE ALINACAK

Fransızların, dışarı çıktıklarında, İçişleri Bakanlığının sitesinden sağladıkları ve mazeretlerini bildiren belgeyi yanlarında bulundurmaları, kontrol durumunda polise teslim etmeleri gerekiyor.

KURALLARA UYMAYANLARA CEZA

Bu kurala uymayanlara 38 avro para cezası kesilecek, ceza tutarı daha sonra 135 avroya çıkarılacak.

İçişleri Bakanlığı, uygulama için ülke genelinde 100 bin polis ve jandarma görevlendirdi.