Fransa’da uçak kazası: 2 ölü

Fransa’nın güneydoğusundaki Alpes-de-Haute-Provence bölgesinde uçak kazası meydana geldi.

Kazada 2 İngiliz vatandaşı hayatını kaybetti.

PİLOT HAFİF YARALANDI

Alpes-de-Haute-Provence Valiliği tarafından yapılan açıklamada, aynı uçakta bulunan 18 ve 37 yaşındaki iki kişi hayatını kaybederken, diğer uçağın pilotu hafif yaralandı. Kazanın nedeni ise jandarmanın hava taşımacılığı araştırma bölümü tarafından araştırılıyor.

Aralarında bir helikopterin ve 3 ambülansın bulunduğu arama kurtarma ekipleri kaza bölgesine sevk edildi.



