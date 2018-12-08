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Fransa'da yağmaya karşı önlem

Fransa'da dev eylem için geri sayım başladı. Sarı Yelekliler ile öğrenci birlikleri, Paris'te gösteri düzenleyecek. Bölgedeki iş yerleri ve dükkanların en büyük korkusu ise yağma.

Haber Merkezi | 08.12.2018 - 10:04..
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Fransa'da yağmaya karşı önlem

Fransa tarihindeki en büyük sivil ayaklanmalardan biriyle karşı karşıya. Ülkede "Sarı Yelekliler" olarak tanınan toplumsal oluşum, siyasal bir tepki olarak hükümet karşıtı gösteriler düzenliyor.

Bugün gösterilerin en büyüğü için Paris meydanında olağanüstü önlemler alınırken, olası yağma eylemlerine karşı dükkan ve iş yerlerinin çevresi ahşap bloklardan duvarlar ördü.

32 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sarı Yelekliler'in düzenleyeceği gösteri öncesi 32 kişi gözaltına alındı.

Fransa'da yağmaya karşı önlem

LÜKS MAĞAZALAR DUVARLARLA ÖRÜLDÜ

Geçtiğimiz haftalarda yapılan eylemlerde Paris'in meşhur Champ Elysee caddesindeki lüks mağazalar talan edilmiş, milyonarca euroluk maddi hasar oluşmuştu.

Fransa'da yağmaya karşı önlem

Fransa'da yağmaya karşı önlem

Ağzı yanan mal sahipleri, dükkanlarını, iş yerlerini koruma altın almak için mağazalarının önüne duvar çektirdi. Sabahın erken saatlerinde çalışmaya başlayan görevliler, lüks mağazaları ahşap duvarlarla kapladı.

Paris'te dükkan sahipleri yağma için önlem aldı VİDEO

ÇELİK KEPENK

Lüks mağazaların bazılarında da farklı uygulamalar vardı. Darbelere karşı dayanıklı çelik kepenklerin taktırıldığı ve geçtiğimiz haftalarda yapılan yağmalarda ağır maddi hasar oluşan Hugo Boss, Louis Vuitton, Massimo Dutti, Apple gibi mağazalarda önlemler üst düzeye çıkartıldı.

Fransa'da yağmaya karşı önlem

Fransa'da yağmaya karşı önlem

Fransa'da yağmaya karşı önlem

ATM'LER KORUMAYA ALINDI

Birçok ATM'nin parçalanması ve mağazaların yağmalanmasının ardından eylemciler için önlemler alındı. ATM'ler tahta bloklarla kapatıldı.

Fransa'da yağmaya karşı önlem

AVRUPA'NIN ORTA YERİNDE YAĞMA

Çatışmaların sürdüğü, patlamaların yaşandığı Paris sokaklarında yağma da önlenemedi. Fransız polisi, lüks mağazalar önünde yağmanın önüne geçmek için uzun süre nöbet tuttu.

Yaşanan çatışmaların seviyesinin artması üzerine polis ekipleri kontrolü kaybetti ve yağma başladı. Dünyaca ünlü Christian Dior'un mağazasını basan göstericiler şirketin mallarını çalıp kaçtı. Vitrinlerde ise, markanın pahalı rujlarıyla Macron'a mesaj bırakıldı.

Mağazadan yapılan açıklamada zararın 1 milyon euroyu aştığı belirtildi.

Fransa'da yağmaya karşı önlem

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