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Fransa'daki akaryakıt protestosu isyana dönüştü

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıta getirdiği ek zamları protesto eden "Sarı Yelekliler" adı altındaki eylemcilerin ülke genelindeki gösterileri yedinci gününde devam ediyor

REUTERS | 23.11.2018 - 19:20..
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Hint Okyanusu'nda Fransa'ya bağlı Reunion Adası'nda yapılan protesto eylemlerinde şiddet olayları yaşandı. Emniyet güçleri ile eylemciler arasında çıkan çatışmalarda yaklaşık 30 kişi yaralandı. 109 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Bunun üzerine Fransız hükümeti, adanın birçok bölgesinde akşam 9’dan sabah 6’ya kadar sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ayrıca Fransız emniyet yetkilileri, Paris’ten Reunion Adası'na 80 kişilik bir jandarma ekibi gönderdiğini açıkladı.

Fransa'daki akaryakıt protestosu isyana dönüştü

25 YAŞIN ALTINDAKİ GENÇLERİN YÜZDE 60'I İŞSİZ

Şiddet oylarının en yoğun şekilde hissedildiği Saint Pierre kentinin Belediye Başkanı Michel Fontaine, adada yaşanan şiddet olaylarından, göstericiler arasına karışan "kotü niyetli" kişilerin sorumlu olduğunu ifade etti.

Adadaki işsizlik oranının Fransa ortalamasından 3-4 kat daha fazla olduğunu hatırlatan Fontaine, akaryakıta getirilen ek vergiler, "ateşi tetikleyen kıvılcım" oldu diye konuştu.

Belediye başkanı bölgedeki nüfusun yaklaşık yüzde 40'ının yoksulluk sınırının altında yaşadığını, 25 yaşın altındaki gençlerin yüzde 60'ının da işsiz olduğunu belirtti.

Fransa'daki akaryakıt protestosu isyana dönüştü

CUMARTESİ GÜNÜ BÜYÜK EYLEME HAZIRLANIYORLAR

Başbakan Edouard Philippe'in açıklamalarına göre hükümet ekonomi politikasını uygulamaya devam etme konusunda kararlı.

Bu yüzden tüm gözler Paris’i cumartesi günü felç etmesi ve "kara bir gün" yaşatması beklenen Sarı Yelekliler hareketinin vereceği karara çevrildi.

İçişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, eylemcilere kentin sembollerinden Eyfel Kulesi'nin önündeki Champs de Mars Meydanı'nda cumartesi gösteri yapmalarına izin verildiği belirtildi. Bakanlık daha önce gösterinin Concorde Meydanı'nda düzenlenmesini yasaklamıştı.

Bakan Castaner, daha önce yaptığı açıklamada, ilk 3 günkü gösterilerde çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 17'si ağır olmak üzere 528 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Fransa'da akaryakıt zammına dev protesto ARŞİV VİDEO

Fransa'daki akaryakıt protestosu isyana dönüştü

Fransa'daki akaryakıt protestosu isyana dönüştü

Fransa'daki akaryakıt protestosu isyana dönüştü

Fransa'daki akaryakıt protestosu isyana dönüştü

Fransa'daki akaryakıt protestosu isyana dönüştü

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