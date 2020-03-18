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Fransa'daki bir markette ürün için kavga çıktı

Stokların bitmesinden korkan Fransızlar, bir ürünü almak için birbirine girdi. O anlar kameralara yansıdı.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 15:18..
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Koronavirüsten dolayı 148 kişinin hayatını kaybettiği Fransa'da, halk marketlere akın ediyor.

Birbirleriyle yarışan Fransızlar, tüm rafları boşaltıyor.

BİRBİRİNE GİRDİLER

Markette kavgalar da had safhaya ulaştı. Sosyal medyaya düşen son görüntü, ülkedeki durumun içler acısı halini gözler önüne serdi.

İki kişiyle başlayan sonrasında sayısı artan kavga, saniye saniye kaydedildi.

Fransa'da markette çıkan alışveriş kavgası İZLE

HER YER KAPALI

6 bin 633 koronavirüs vakasının olduğu ülkede, salgın nedeniyle tüm okul, kafe, restoran, bar, gece kulübü, sinema ve ticari iş yerlerinin kapatılmasına, sadece market, eczane, banka ve benzin istasyonlarının açık bırakılmasına karar verilmişti.

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