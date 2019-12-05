taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7462
Euro
6.3741
Altın
1476.06
Borsa
108382
Gram Altın
272.882
Bitcoin
41803.21

Fransa’daki büyük grev günlük hayatı felç etti

Geçtiğimiz yıl Macron’un hazırladığı emeklilik reformuna karşı ayaklanan Fransa, bugün tarihinin en büyük greviyle çalkalanıyor. Eğitim, ulaşım, sağlık çalışanları, grev kapsamında çalışmayı durdurdu.

Haber Merkezi | 05.12.2019 - 10:13..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Fransa’daki büyük grev günlük hayatı felç etti

Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un ülke gündemini değiştiren tartışmalı reform  tasarısı, ülkenin gündemini tamamen değiştirdi.

Geçtiğimiz sene başlayan Sarı Yelekliler hareketi kapsamında bir yıldır ardı arkası kesilmeyen protestolarla sarsılan günlük hayat, bugün itibarıyla tamamen bloke oldu.

TÜM DEVLET HİZMETLERİ DURDURULDU

Emeklilik yaşının yükselmesini öngören, emeklilikte memur-işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldıran reform planına karşı ayaklana  birçok sektör çalışanı ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Fransa’daki büyük grev günlük hayatı felç etti

Fransız Ulusal DemirYolları Şirketi ve  hava yolu şirketi Air France’ın çalışanlarının da dahil olduğu büyük grevde polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, memurlar, hukuk çalışanları, şoförler, öğretmenler, hatta hastanelerin acil bölümlernde görevli olan çalışanlar bile grev çerçevesinde işi bıraktı.

UÇUŞLAR İPTAL, ULAŞIM YOK

Ülkedeki her türlü ulaşım hizmeti durduruldu. Paris’te metro seferleri yapılmazken, ülke genelinde yüzde 65ten fazla uçuş da iptal edildi.

Okulların büyük çoğunluğunu  tatil olduğu ülke, sabah saatleri itibarıyla tam bir hayalet şehir haline geldi.

Fransa’daki büyük grev günlük hayatı felç etti

Fransa’daki büyük grev günlük hayatı felç etti

Fransa’daki büyük grev günlük hayatı felç etti

Fransa’daki büyük grev günlük hayatı felç etti

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

Amerikalı oyuncu Robert Davi, İstanbul Havalimanı'nı övdü

96
Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

Almanya'da yaşayan anne, PKK'nın kaçırdığı kızını arıyor

103
Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

Ahmet Hakan idam cezasını hatırlattı

170
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Türk vatandaşlarıyla buluştu

95
İzlanda Başbakanı: Mutluluk ekonomisine geçiyoruz

İzlanda Başbakanı: Mutluluk ekonomisine geçiyoruz

76
Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti

Barcelona, Ansu Fati'nin bonservisini yükseltti

10
Mourinho, ilk yenilgisini eski takımı ManU'ya karşı aldı

Mourinho, ilk yenilgisini eski takımı ManU'ya karşı aldı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir