Fransa’daki büyük grev günlük hayatı felç etti

Fransız Cumhurbaşkanı Macron’un ülke gündemini değiştiren tartışmalı reform tasarısı, ülkenin gündemini tamamen değiştirdi.

Geçtiğimiz sene başlayan Sarı Yelekliler hareketi kapsamında bir yıldır ardı arkası kesilmeyen protestolarla sarsılan günlük hayat, bugün itibarıyla tamamen bloke oldu.

TÜM DEVLET HİZMETLERİ DURDURULDU

Emeklilik yaşının yükselmesini öngören, emeklilikte memur-işçi ayrımını ve ayrıcalıkları kaldıran reform planına karşı ayaklana birçok sektör çalışanı ülke genelinde süresiz grev başlattı.

Fransız Ulusal DemirYolları Şirketi ve hava yolu şirketi Air France’ın çalışanlarının da dahil olduğu büyük grevde polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, memurlar, hukuk çalışanları, şoförler, öğretmenler, hatta hastanelerin acil bölümlernde görevli olan çalışanlar bile grev çerçevesinde işi bıraktı.

UÇUŞLAR İPTAL, ULAŞIM YOK

Ülkedeki her türlü ulaşım hizmeti durduruldu. Paris’te metro seferleri yapılmazken, ülke genelinde yüzde 65ten fazla uçuş da iptal edildi.

Okulların büyük çoğunluğunu tatil olduğu ülke, sabah saatleri itibarıyla tam bir hayalet şehir haline geldi.