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Fransa’daki 'ihanet' cinayetinin sanığı mahkemeye çıktı

Marsilya kentinde aile dostunu 'ihanet' gerekçesiyle öldürdükten sonra Türkiye'de yakalanan cinayet zanlısının, ülkeler arası kaçış güzergahı şoke etti.

DHA |
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Fransa’daki 'ihanet' cinayetinin sanığı mahkemeye çıktı

Fransa’nın Marsilya kentindeki Mariğnane kasabasında 2 yıl önce yaşanan olayda, 44 yaşındaki Cahit Akpınar, evinden çıktıktan sonra bindiği aracında silahlı saldırıya uğradı.

Akpınar, hayatını kaybederken, Interpol ve Türk polisi tarafından yapılan soruşturmada, katil zanlısının 53 yaşındaki Salih Özkılıç olduğu belirlendi.

Zanlının Bursa'ya kaçtığı saptandı.

BURSA POLİSİ BULDU

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Salih Özkılıç'ı, Ortabağlar Mahallesi'ndeki yakınlarının evinde yakaladı. Özkılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İTİRAF ETTİĞİ İFADESİNİ TEKRARLADI

Hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'tasarlayarak adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Salih Özkılıç’ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan Özkılıç, Akpınar'ı öldürdüğünü itiraf ettiği ifadesini tekrarladı.

'İHANET' İDDİASI

Fransa'da 1999'da dini nikahla evlendiği eşi H.Ö'nün, telefon kayıtlarından kendisini Akpınar'la aldattığını anladığını öne süren Özkılıç, "Cahit'in evinin oraya gittim. Kiralık arabamın koltuğunun altında tuttuğum silahı aldım. Önce bacaklarına iki el ateş ettim, daha sonra Fransız bir kadın çığlık atınca ona doğru baktığımda bir el daha ateş ettim. O mermi neresine geldi bilmiyorum." dedi.

Fransa’daki 'ihanet' cinayetinin sanığı mahkemeye çıktı

KAÇIŞ GÜZERGAHINI ANLATTI

Cinayetin ardından kaçış güzerhanını da anlatan Özkılıç, "Olaydan sonra arabayla 5 dakika mesafedeki havaalanına gidip kiralık arabayı teslim ettim. Bir taksiyle İtalya'ya doğru, 40 kilometre kadar gelip taksiyi değiştirdim. İtalya sınırına gelince silahı attım. Sonra Cenova'ya oradan Milano'ya oradan da Roma'ya gidip buradan uçakla Türkiye'ye geçtim.'' şeklinde konuştu.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma, H.Ö. ile diğer tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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