Fransa’daki sıcak hava dalgası: Evsizler risk altında

Avrupa’da yaz mevsimi etkisini sert şekilde hissettiriyor.

Fransa başta olmak üzere birçok ülkede yükselen hava sıcaklıkları günlük yaşamı zorlaştırırken, meteoroloji yetkilileri sıcak hava dalgasının etkisini önümüzdeki günlerde de sürdüreceğini bildirdi.

SICAK HAVA DALGASI EVSİZLERİ TEHDİT EDİYOR

Fransa'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle birçok evsiz, gölge alanlara ve su kaynaklarına yönelirken, sivil toplum kuruluşları uzun süreli sıcak hava koşullarında evsizlerin en savunmasız gruplar arasında yer aldığını vurguluyor.

Yetkililer, bu hafta farklı olaylarda hayatını kaybeden üç evsizin ölümünde aşırı sıcakların etkili olup olmadığını araştırıyor.