Fransa'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu, 14. oldu
Motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 5. etabındaki Fransa Grand Prix sprint yarışında 14. oldu.
Le Mans kentindeki 4,1 kilometrelik Bugatti Pisti'nde, 27 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda, 19:46.830'luk derecesiyle Aprilia Racing takımının İspanyol pilotu Jorge Martin, birinci sırayı aldı.
Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 14. bitirdi.
MotoGP'de yarışan ilk Türk sporcusu, Dünya Superbike'ta 3 kez şampiyonluğa ulaşmıştı.
Fransa Grand Prix'i, yarın TSİ 15.00'te koşulacak.
