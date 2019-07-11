Fransa'dan Amerikan şirketlere vergi

Fransa, teknoloji devlerine dijital vergi uygulaması getirdi.

GELİRİN YÜZDE 3'ÜNÜ VERECEKLER

Bu uygulamaya göre Facebook, Amazon ve Google Amerikan tekboloji şirketleri ülkede elde ettikleri gelirin yüzde 3'ünü vergi olarak ödemek zorunda.

Uygulama geriye dönük olarak 2019 itibarıyla başlayacak.

YILDA 400 MİLYON EURO KAZANACAK

Fransa, uygulama ile yılda 400 milyon euro veri geliri bekliyor.

AB ANLAŞAMADI

Avrupa Birliği, teknoloji devlerine vergi uygulaması üzerinde anlaşamamıştı. Fransa bunun üzerine inisiyatif aldı.

Çoğu teknoloji devi ABD menşeli olduğu için Fransa Washington'un tepkisini göz önüne alarak bu yasayı uygulamaya koydu.

TRUMP FRANSA'YA SORUŞTURMA İSTEDİ

BBC'nin haberine göre ABD Başkanı Donald Trump ise Fransa'daki bu yeni yasa için soruşturma açılması emrini verdi.

Washington, Fransa'nın bu adımı karşısında vergi ve ticaret sınırlaması devreye koyabilir.

Fransa ise sadece Amerikan şirketlerinin değil Avrupa ve Asya merkezli şirketlerin de hedefte olduğunu vurguluyor.

ŞİRKETLER VERGİSİ DÜŞÜK OLAN YERLERE GİDİYOR

Çoğu teknoloji şirketi, vergilerin düşük olduğu İrlanda ya da Lüksemburg gibi ülkelerde Avrupa genel merkezlerini kurarak buradaki vergi uygulamaları kapsamında vergilerini ödüyor.