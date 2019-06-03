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Fransa'dan YPG karargahına resmi ziyaret

Fransa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marielle de Sarnez, Suriye'de işgal altında bulunan YPG bölgesi Kobani'yi ziyaret etti.

Haber Merkezi | 03.06.2019 - 06:50..
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Fransa'dan YPG karargahına resmi ziyaret

Batı'nın YPG'ye yönelik iki yüzlü tutumu devam ediyor. Bir yandan PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden Avrupa, diğer yandan da YPG'ye kol kanat germeye devam ediyor. O Avrupa devletlerinin başında da Fransa var.

KOBANİ'YE RESMİ ZİYARET

Fransa Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Marielle de Sarnez önce Suriye'nin YPG işgalindeki Kobani kentine gitti. Bölgedeki SDG'li Halid İsa’nın yer aldığı bir heyetle görüşen Sarnez resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Fransa'dan YPG karargahına resmi ziyaret

Marielle de Sarnez, basına verdiği demeçte “Buraya gelişimizin amacı bölgeyi resmi olarak tanımaktır. Aynı zaman DEAŞ terörüne karşı savaşan savaşçıları görmektir. Fransa şimdiye kadar Suriye Demokratik Güçleri’nin yanında durdu ve bundan sonra da yanında duracaktır. Fransa bölgenin yeniden yapılanmasına destek verecektir” dedi.

Fransa'dan YPG karargahına resmi ziyaret

TERÖRİST MEZARLIKLARINI GEZDİ

YPG'nin terörist mezarlıklarını ziyaret eden Sarnez daha sonra bölgeyi gezerek teröristlerle vakit geçirdi, Kobani ve bölge gidişatı hakkında bilgi aldı. Terör örgütünün mezarlığında Marnez "Özgürlükleri için canlarını feda eden şehitlerin yakınlarının önünde saygıyla eğiliyorum. Buraya terör örgütü DEAŞ'la savaşta canlarını feda eden binlerce kadın ve erkek savaşçının anısı önünde saygıyla eğilmek için geldim” ifadelerini kullandı.

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