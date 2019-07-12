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Fransa'nın yeni nükleer denizaltısı

9 milyar euro değerindeki yeni Barracuda sınıfı nükleer denizaltısının açılışını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptı.

İHA | 12.07.2019 - 18:30..
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Fransa Donanmasını ileriye taşıyacak yeni nükleer denizaltının açılışı yapıldı.

“Suffren” isimli “Barracuda” sınıfı nükleer denizaltının açılışına katılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açılış konuşmasında, “Onlar sadece burada inşa ettiğiniz denizaltılar değil. Burada inşa ettiğiniz şey aslında Fransa’nın özgürlüğüdür. Burada bizim hakimiyetimizi inşa ediyorsunuz” dedi.

ESKİ DENİZALTILAR HURDAYA ÇIKACAK

Cherbourg’daki kuru havuzda sunulan, Suffren’ın inşası ve geliştirilmesi programına 9 milyar Euro harcanmıştı. 5 bin ton ağırlığında 6 denizaltı siparişi veren Fransa hükumeti, eski denizaltılarını hurdaya çıkarmayı hedefliyor.

Fransa'nın yeni nükleer denizaltısı

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